Центр Киева перекроют из-за празднования годовщины крещения Руси. Водителей предупредили, где ограничат движение
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Shiyang Huang / Flickr
Во вторник, 27 июля, в центре Киева в связи с празднованием 1033-летия крещения Киевской Руси временно ограничат движение транспорта.
Об этом сообщили в патрульной полиции столицы.
Так, с 06:00 будет перекрыто движение:
- на улице Крещатик (от улицы Богдана Хмельницкого до Европейской площади);
- на улице Михайловская (от улицы Крещатик до улицы Большая Житомирская);
- на улице Большая Житомирская (от улицы Владимирская до Владимирского проезда);
- на улице Трехсвятительская (от Михайловской площади до Европейской площади);
- на Владимирском спуске (от Европейской площади до Почтовой площади);
- на улице Михаила Грушевского (от улицы Садовой до Европейской площади);
- на Парковой дороге (от улицы Михаила Грушевского до Аллеи Героев Крут).
Кроме этого, с 14:00 временно перекроют движение:
- на улице Михаила Грушевского (от улицы Садовая до улицы Московская);
- на улице Ивана Мазепы (от улицы Московская до площади Славы);
- на улице Лаврская (от площади Славы до улицы Цитадельная);
- на Аллее Героев Крут (от площади Славы до Днепровского спуска);
- на Днепровском спуске (от Аллеи Героев Крут до Набережного шоссе).
- В июле 2019 года Православная церковь Украины во главе с митрополитом Епифанием провела первый крестный ход в Киеве в честь Дня крещения Украины-Руси.
- В прошлом году крестный ход к 1032-летию крещения Киевской Руси не состоялся из-за карантина.