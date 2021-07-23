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Центр Киева перекроют из-за празднования годовщины крещения Руси. Водителей предупредили, где ограничат движение

Автор:
Екатерина Кадакова
Дата:

Shiyang Huang / Flickr

Во вторник, 27 июля, в центре Киева в связи с празднованием 1033-летия крещения Киевской Руси временно ограничат движение транспорта.

Об этом сообщили в патрульной полиции столицы.

Так, с 06:00 будет перекрыто движение:

Кроме этого, с 14:00 временно перекроют движение: