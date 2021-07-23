Франция открыла границы даже для невакцинированных украинцев

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NATO North Atlantic Treaty / Flickr

Правительство Франции согласилось на рекомендации ЕС и разрешило въезд всем украинцам с любой целью, в том числе и туристической.

Об этом в своем Twitter сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Теперь официально: безвиз с Францией снова действует! Французское правительство открыл въезд для всех типов путешествий украинцев согласно рекомендации Совета ЕС», — отметил он.

Для вакцинированных украинцев ограничений на въезд нет. Но Франция признает лишь те вакцины, которые сертифицированы в ЕС, то есть Pfizer/Comirnaty, Moderna, AstraZeneca/Vaxzevria/Covishield и Jansen/Johnson & Johnson. После даты введения последней дозы должно пройти 7 дней, а после введения вакцины Johnson & Johnson — 28 дней.

Без вакцинации украинцев тоже пускают, но на въезде нужно будет показать свежий отрицательный ПЦР-тест или тест на антиген.