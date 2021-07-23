В Ивано-Франковской области в отеле отравились 18 человек, большинство из них — дети. В заведении уже выявили более 60 нарушений

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На Прикарпатье из гостиницы «Таємниця Карпат» в селе Яблуница из-за резкого ухудшения состояния здоровья госпитализировали 16 детей и одного взрослого.

Об этом сообщили в Ивано-Франковской областной государственной администрации.

Как отмечается, восемь детей забрали в Надворнянскую детскую больницу, остальных — в Яремчанскую центральную горбольницу. У всех предварительно диагностировали острый гастроэнтероколит. Состояние больных — средней тяжести.

По данным полиции области, всего в комплексе отдыхали 243 ребенка в возрасте от 6 и до 16 лет, а также взрослые — 22 родителей и 11 тренеров. Речь идет о жителях Харьковской, Черниговской, Сумской, Винницкой и Киевской областей.

В Госпродпотребслужбе уточнили, что позже был госпитализирован еще один взрослый, поэтому общее количество пострадавших — 18 человек.

Сейчас открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.

Специалисты Госпродпотребслужбы провели эпидрасследование и установили 62 нарушения, которые могли привести к вспышке заболевания.

В частности выяснилось, что заведение не входит в областную сеть учреждений отдыха и оздоровления детей, у него не было разрешения на право принимать детей на отдых, у детей нет медицинских справок, двухнедельное меню отсутствует, к тому же его должны были согласовать с Госпродпотребслужбой.

Кроме этого, некоторые здания не соответствуют санитарным нормам, в отдельных местах нужно провести ремонт, заведение не обеспечено доброкачественной питьевой водой, а обработка пищевых продуктов и приготовление блюд проводятся с нарушениями. К тому же работники заведения не проходили медицинский осмотр перед работой с детьми.

Сейчас заведение собираются закрыть минимум на 10 дней — до устранения выявленных нарушений.