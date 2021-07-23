США ввели санкции против Кубы из-за подавления протестов

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Министерство финансов США ввело санкции против министра вооруженных сил Альваро Лопеса Миеры и Национальной специальной бригады МВД Кубы за нарушения прав человека в ходе подавления антиправительственных протестов.

Об этом сообщается на сайте Минфина.

Все активы Миеры и членов НСБ в Соединенных Штатах заморожены, въезд в США им запрещен, а американские граждане и юрлица не могут вести с ними финансовую деятельность.

Минфин указывает, что Миера и НСБ причастны к исчезновению более чем 100 протестующих и минимум одной гибели человека.

Как сообщает «Радио Свобода», президент США Джо Байден предупредил, что это «только начало».

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес назвал санкции «необоснованными и клеветническими».