США ввели санкции против Кубы из-за подавления протестов
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Министерство финансов США ввело санкции против министра вооруженных сил Альваро Лопеса Миеры и Национальной специальной бригады МВД Кубы за нарушения прав человека в ходе подавления антиправительственных протестов.
Об этом сообщается на сайте Минфина.
Все активы Миеры и членов НСБ в Соединенных Штатах заморожены, въезд в США им запрещен, а американские граждане и юрлица не могут вести с ними финансовую деятельность.
Минфин указывает, что Миера и НСБ причастны к исчезновению более чем 100 протестующих и минимум одной гибели человека.
Как сообщает «Радио Свобода», президент США Джо Байден предупредил, что это «только начало».
Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес назвал санкции «необоснованными и клеветническими».
- 11 июля на Кубе начались многотысячные акции протеста против коммунистического правительства страны. Люди возмущены дефицитом еды, высокими ценами, отключением электроэнергии и недостаточной борьбой с коронавирусом. В результате силовики начали силовые разгоны и задержания.