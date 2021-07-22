Италия решила ввести COVID-пропуска для ресторанов и кафе
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Louis Hansel / Unsplash
В Италии с 6 августа вводятся «зеленые сертификаты» с которыми будут пускать в рестораны, а также на мероприятия в закрытых помещениях. Сертификаты будут получать вакцинированные, а также те, кто сдал отрицательный тест на коронавирус (но он будет действовать только двое суток).
Об этом на пресс-конференции заявил премьер-министр страны Марио Драги, которого цитирует Corriere Della Serra.
Вероятно, для получения пропуска будет достаточно одной дозы вакцины. Однако, если вторую дозу гражданин так и не получит, то пропуск аннулируют. Кроме ресторанов и помещений сертификат будут требовать в самолетах и в поездах дальнего следования.
Драги также заявил о продлении режима чрезвычайной ситуации в стране сразу до конца этого года.
- 18 июня Италия присоединилась к системе Евросоюза «Зеленый паспорт» по выдаче цифровых сертификатов для вакцинированных или тех, кто выздоровел от коронавируса. Сертификат будет доступен для печати и просмотра на компьютере, планшете или смартфоне. Он будет содержать QR-код.