Заместителя главы Харьковского облсовета разоблачили на взятке в более чем 1 миллион гривен

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«Бабель»

Заместителя главы Харьковского областного совета и его сообщника-адвоката разоблачили на взятке в 1 миллион 50 тысяч гривен. Они требовали деньги от директора коммунального предприятия за то, чтобы тот остался на посту.

Об этом Национальное антикоррупционное бюро сообщило в четверг, 22 июля.

Взятку передавали частями, после получения последнего транша в 350 тысяч гривен участников коррупционного преступления и разоблачили. Сейчас решается вопрос о сообщении им о подозрении. Проверяется информация о причастности к совершенному преступлению других лиц.

Следственные действия продолжаются и детали обещают позже.

22 июля источник Depo.Харкив в правоохранительных органах сообщил об обысках в кабинетах главы облсовета Артура Товмасяна и его заместителя Андрея Малыша.