В США и Великобритании сбой в интернете: не работают сайты Amazon, HBO и других крупных компаний
- Автор:
- Ангелина Шеремет
- Дата:
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Videvo
В США и Великобритании в четверг, 22 июля, фиксируют проблемы с доступом в интернет. В частности, не работают сайты крупных компании: Amazon, HBO, Airbnb, Nvidia, FIFA, Call of Duty и McDonald`s.
Об этом сообщает The Independent со ссылкой на данные портала DownDetector.
Пока точно неизвестно, что именно стало причиной этого сбоя. Однако компания Akamai, которая занимается инфраструктурой для интернета, сообщила, что сейчас чувствует «перебои в обслуживании».
Британское издание The Independent опубликовало скриншоты с проблемными сайтами:
Отключение сайтов, вероятно, означает, что что-то сломалось в инфраструктуре интернета. Предыдущие подобные проблемы возникали не из-за компаний, которые управляют сайтами, а из-за проблем у компаний, которые предоставляют инфраструктуру для интернета.
- В августе 2020 года группа британских и японских инженеров смогла добиться скорости интернета в 178 Тб/с и установила новый мировой рекорд. Такая скорость передачи данных позволяет менее чем за одну секунду скачать всю видеотеку Netflix.
- В 2020 году в США протестировали сеть спутникового интернета от SpaceX, которую развернули с помощью микроспутников Starlink. Скорость передачи — до 60 Мбит/с. Это в шесть раз выше, чем в Украине.