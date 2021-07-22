ЕС уже полностью вакцинировал 200 млн человек. Это более половины взрослого населения всех стран-членов

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Marco Verch Professional Photographer / Flickr

В Европейском Союзе заявили, что полностью вакцинировали около 200 млн человек, что составляет 54,7% всего взрослого населения стран-членов ЕС.

Об этом пишет Euronews.

В то же время целью Еврокомиссии является вакцинация не менее 70% взрослых в ЕС до конца этого лета. Первую же дозу получили по меньшей мере 81% взрослого населения.

Но темпы вакцинации в странах ЕС очень сильно отличаются. Например, в Финляндии и Нидерландах уже обе дозы вакцины получили 78% и 82% взрослого населения. Тогда как в Румынии таких только 31%. А в Болгарии вообще меньше 20% получили хотя бы одну дозу вакцины.