В Индонезии за неделю зафиксировали рекордный показатель смертности от коронавируса
- Автор:
- София Телишевская
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Gunawan Kartapranata / Wikipedia
На этой неделе в Индонезии зафиксировали 1,4 тысячи летальных случаев от осложнений, вызванных COVID-19.
Страна стала новым эпицентром распространения COVID-19, пишет Reuters.
Также в Индонезии по сравнению с данными предыдущего месяца в пять раз выросли показатели выявления новых больных.
«Индонезия сталкивается с очень высоким уровнем распространения вируса, и это свидетельствует об исключительной важности принятия строгих мер, особенно ограничений на передвижение, по всей стране», — говорится в сообщении ВОЗ.
Несмотря на это во вторник в стране ослабили карантин. Президент страны Джоко Видодо сослался на официальные показатели заболеваемости. Однако эксперты связывают их с уменьшением тестирований среди граждан страны.
Сейчас в мире циркулирует новый опасный штамм «Дельта».
- Национальная академия наук Украины сообщает, что завершилась фаза снижения заболеваемости коронавирусом. Несмотря на все еще низкий ее уровень существует угроза возникновения «взрывных темпов» такого роста — подобно тому, как это наблюдалось в некоторых странах мира с распространением там штамма «Дельта».
- По данным департамента общественного здоровья Англии, штамм «Дельта» в 1,6 раза заразнее, чем «Альфа», в 2,26 раза чаще приводит к госпитализации и в 1,45 раза чаще — к реанимации.
- Всемирная организация здравоохранения признала штамм коронавируса «Дельта» более заразным, а впервые его выявили в Индии. Этот штамм сейчас доминирует среди больных в России.