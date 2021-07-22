Исследование: Две дозы вакцин Pfizer и AstraZeneca эффективны против штамма «Дельта»

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Matt Allworth / Flickr

Две дозы вакцин Pfizer или AstraZeneca остаются весьма эффективными против нового штамма коронавируса «Дельта».

Соответствующие результаты исследования обнародованы в журнале New England Journal of Medicine.

Согласно им, две дозы вакцины Pfizer предотвращают заражение штаммом «Дельта» на 88%, а две дозы вакцины AstraZeneca — на 67%.

Одна доза вакцины тоже дает свой эффект, но ее недостаточно. Ученые отмечают, что уровень эффективности против штамма «Дельта» примерно такой же, как и против штамма «Альфа».

«Наше исследование о пониженной эффективности одной дозы должен ускорить действия, направленные на максимизацию приема второй дозы среди уязвимых групп в контексте циркуляции варианта «Дельта», — заявили авторы исследования.