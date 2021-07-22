В леднике Тибета нашли неизвестные вирусы возрастом 15 тысяч лет

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В тибетском леднике Гулия ученые нашли неизвестные вирусы, возраст которых более 15 тысяч лет.

Об этом пишет журнал Microbiome.

Микробиологи взяли образцы на высоте более 6 700 метров над уровнем моря. В них обнаружили 33 вируса, 28 из которых были ранее неизвестны. Анализ ученых университета штата Огайо показал, что только у четырех образцов генетический код совпадает с научной базой известных вирусов. Эти четыре вируса относятся к семейству бактериофагов, которые заражают бактерии.

Неизвестные 28 вирусов уникальны и не имеют сходства с друг другом. Ученые выяснили, что они могут заражать клетки в условиях крайне низких температур. Предположительно, эти вирусы раньше находились в почве и растениях. Они не были распространены среди животных и людей.

Изучение вирусов в ледниках — это новое направление в вирусологии. На фоне изменений климата такая работа становится актуальной, поскольку таяние ледников может высвободить вирусы и бактерии, о которых человек не знал. Они же могут нести огромную угрозу.