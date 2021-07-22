СБУ разоблачила агентурную сеть российской ФСБ. В нее входили чиновники и правоохранители

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Сотрудники контрразведки и Службы безопасности Украины разоблачили российскую агентурную сеть ФСБ, которая действовала на территории Херсонской области.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Сеть организовал бывший сотрудник регионального управления СБУ, который уволился со службы в 2014 году. По данным спецслужбы, сотрудники ФСБ РФ завербовали его во время поездки в Россию.

По прибытию в Украину он создал агентурно-информаторскую сеть, к которой привлек широкий круг должностных лиц. В его сеть входил действующий сотрудник СБУ, работник местной прокуратуры, сотрудник полиции, чиновник Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и бывший чиновник облгосадминистрации.

Как указывает СБУ, курировал сеть из Москвы кадровый офицер ФСБ Виталий Король. В 2015—2016 годах он находился на оккупированной части Донецкой области в составе ротационной оперативной группы ФСБ под позывным «Мангуст».

Для ФСБ сеть собирала информацию о деятельности и личном составе регионального управления СБУ, данные о региональных правоохранительных структурах, военных подразделениях и органах местного самоуправления.

СБУ провела ряд обысков, во время которых были изъяты компьютеры, деньги и российская символика. Задержаны резидент ФСБ и его агент из числа сотрудников СБУ. Им объявлено о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК). Решается вопрос об избрании меры пресечения.