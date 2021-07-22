В Киеве выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом штамма «Дельта»

Новости

Plastifikator x «Бабель»

В Александровской больнице Киева предварительным тестированием зафиксировали шесть новых случаев заражения коронавирусом штамма «Дельта».

Об этом пишет Департамент здравоохранения Киева в Facebook.

«В Александровской больнице г. Киева первичным тестированием выявлено 6 случаев COVID-19 штамма «Дельта». Исследования проведены благодаря специально закупленным больницей именно для диагностирования этого штамма реактивам. Сейчас биоматериал передан для подтверждения в Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины», — отметили там.

По словам руководительницы департамента Валентины Гинзбург, возраст больных людей разный — от 21 до 73 лет. Сам штамм «Дельта» отличается большей заразностью и коротким инкубационным периодом.