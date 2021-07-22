В Киеве выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом штамма «Дельта»
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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В Александровской больнице Киева предварительным тестированием зафиксировали шесть новых случаев заражения коронавирусом штамма «Дельта».
Об этом пишет Департамент здравоохранения Киева в Facebook.
«В Александровской больнице г. Киева первичным тестированием выявлено 6 случаев COVID-19 штамма «Дельта». Исследования проведены благодаря специально закупленным больницей именно для диагностирования этого штамма реактивам. Сейчас биоматериал передан для подтверждения в Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины», — отметили там.
По словам руководительницы департамента Валентины Гинзбург, возраст больных людей разный — от 21 до 73 лет. Сам штамм «Дельта» отличается большей заразностью и коротким инкубационным периодом.
- Национальная академия наук Украины сообщает, что завершилась фаза снижения заболеваемости коронавирусом. Несмотря на все еще низкий ее уровень существует угроза возникновения «взрывных темпов» такого роста — подобно тому, как это наблюдалось в некоторых странах мира с распространением там штамма «Дельта».
- По данным департамента общественного здоровья Англии, штамм «Дельта» в 1,6 раза заразнее, чем «Альфа», в 2,26 раза чаще приводит к госпитализации и в 1,45 раза чаще — к реанимации.
- Всемирная организация здравоохранения признала штамм коронавируса «Дельта» более заразным, а впервые его выявили в Индии. Этот штамм сейчас доминирует среди больных в России.