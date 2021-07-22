В Украине из-за грозы без света осталось около 100 населенных пунктов. На двух человек упали деревья — они погибли

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Tobias Franz / Flickr

В Украине из-за непогоды обесточены 99 населенных пунктов в восьми областях.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В Донецкой области света нет в 29 городах и селах, в Одесской — в 23, в Кировоградской — в 16, а в Черкасской — в 14.

Гораздо меньше проблем с электричеством возникло в Киевской области — без света пока остаются пять городов и сел, такая же ситуация и в Николаевской области.

Днепропетровская область также осталась без электричества — там пострадали четыре населенных пункта, а в Луганской — три.

Бригады облэнерго работают над устранением неполадок.

Кроме того, в результате падения деревьев погибли два человека и семеро получили травмы. В целом ветер повалил 90 деревьев.

Еще один человек погиб в результате падения конструкций крыши в селе Мусиевка Меловского района Луганской области.

Напомним, в четверг, 22 июля, в Украине ожидаются дожди и грозы, днем температура воздуха будет колебаться от +20 °С до +25 °С .