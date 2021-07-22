Clubhouse открыл регистрацию для всех пользователей. Систему инвайтов отменили

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Голосовая социальная сеть Clubhouse отменила систему инвайтов и открыла свободную регистрацию для всех пользователей.

Об этом сообщается на сайте Clubhouse.

Теперь любой желающий может зарегистрироваться без предварительного приглашения. Изначально Clubhouse был доступен только на iOS и только по приглашениям (инвайтам), что стало своеобразной «фишкой» и рекламой соцсети.

Сейчас создатели Clubhouse утверждают, что «всегда хотели сделать соцсеть открытой».

Как пишет The Verge, в листе ожидания на регистрацию в Clubhouse находятся 10 миллионов человек. При этом точных данных о числе пользователей соцсети нет, по крайней мере, создатели эту информацию не разглашают.