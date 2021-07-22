Clubhouse открыл регистрацию для всех пользователей. Систему инвайтов отменили
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Голосовая социальная сеть Clubhouse отменила систему инвайтов и открыла свободную регистрацию для всех пользователей.
Об этом сообщается на сайте Clubhouse.
Теперь любой желающий может зарегистрироваться без предварительного приглашения. Изначально Clubhouse был доступен только на iOS и только по приглашениям (инвайтам), что стало своеобразной «фишкой» и рекламой соцсети.
Сейчас создатели Clubhouse утверждают, что «всегда хотели сделать соцсеть открытой».
Как пишет The Verge, в листе ожидания на регистрацию в Clubhouse находятся 10 миллионов человек. При этом точных данных о числе пользователей соцсети нет, по крайней мере, создатели эту информацию не разглашают.
- В основе соцсети Clubhouse лежит голосовое общение. Ее запустили весной 2020 года, а особую популярность она приобрела в начале 2021-го. Изначально Clubhouse была доступна только для пользователей операционной системы iOS. В мае 2021 года появилась версия на Android.
- Недавно в Clubhouse добавили текстовые сообщения. Также появилась функция прямых платежей.