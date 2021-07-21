Глава Минздрава Ляшко: В Украине не работают 40% созданных пунктов вакцинации

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Міністерство охорони здоров'я України

В Украине не работают 40% созданных пунктов для вакцинации от коронавируса. Об этом 21 июля сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Так, например, в Закарпатской области из 213 созданных кабинетов прививок работает только 42. Похожая ситуация и в Киевской области, где работает 70 из 216 пунктов прививок, а также:

в Ивано-Франковской области — 44 из 121;

Кировоградской — 46 из 121;

Хмельницкой — 28 из 80;

Черкасской — 61 из 143;

Ровенской — 47 из 122;

Харьковской — 74 из 154;

Николаевской — 54 из 108;

Волынской — 43 из 87.

Ляшко пишет, что люди жалуются, что им отказывают в прививке из-за нехватки вакцин. Однако на региональных и местных складах сейчас находится 3 435 103 дозы, из которых 961 142 доз — это вакцина CoronaVac, температурный режим хранения которой позволяет ее легко транспортировать, хранить и использовать в самых отдаленных точках.

«Все это означает, что не все люди, которые хотят вакцинироваться от COVID-19, могут получить прививку. В первую очередь, это удар по пожилым людям и людям, которым сопутствующие болезни не дают возможности доехать до ближайшего центра массовой вакцинации и получить прививки, тогда как эти люди и являются группой риска», — подчеркнул министр.