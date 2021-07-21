В Бельгии из-за наводнения почти девять тысяч человек остались без крыши над головой

Новости

Matthew Kenwrick / Flickr

В Бельгии почти девять тысяч людей нуждаются по крайней мере во временном новом жилье после разрушительных наводнений, а общая стоимость восстановления пострадавшего региона достигает двух миллиардов евро.

Приблизительно в 65 миллионов евро оценивают только восстановление газопроводов и электросети, сообщает Le Soir.

Без света до сих пор остаются 10 тысяч частных домов, около 10,5 тысячи — без газа, более 1,6 тысячи семей в своих домах не имеют доступа к воде.

Количество людей, судьба которых неизвестна, уменьшилось со 116 до 53. Остальные 63 нашлись живыми.

Всего погиб 31 человек. Накануне страна почтила их память минутой молчания. В это время на минуту остановился также весь общественный транспорт.

Сейчас уже постепенно восстанавливается связь, но мобильный интернет работает очень медленно.

Также сообщают о случаях мародерства в провинциях Льеж и Намюр, задержанных обещают наказывать по всей строгости закона.

Наводнения, вызванные обильными дождями, затронули также ряд регионов Нидерландов, Франции, Австрии и Швейцарии. В общем непогода в Западной Европе унесла жизни почти 200 человек.