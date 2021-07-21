Украина и Италия подписали соглашение о взаимном признании водительских удостоверений

Новости

Victor Xok / Unsplash

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков во время визита в Италию подписал межправительственное соглашение Украины и Италии о взаимном признании и обмене национальных водительских удостоверений.

Об этом сообщает Департамент коммуникации МВД Украины.

То есть украинцы, которые выбрали своим местом жительства Италию, могут без сдачи экзаменов обменять свое водительское удостоверение на итальянское.

«Для нас важно, чтобы украинцы могли получать удобные государственные сервисы не только у себя на родине, но и за рубежом. Настоящее соглашение позволяет уменьшить бюрократическую волокиту и сэкономить деньги для многих наших сограждан», — заявил Александр Кубраков.

Сейчас в Италии обработано более 22 тысяч запросов на обмен национальных удостоверений гражданами Украины в Италии.

«Этот вопрос очень актуален для украинцев, легально проживающих и работающих в Италии. Процедура обмена занимает определенное время, ведь для выяснения подлинности документов проводиться специальная проверка. При выдаче нового итальянского водительского удостоверения — украинское будет изыматься. Соответственно итальянцы будут сдавать национальный документ при получении украинского», — сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Гончаров.

Действие соглашения распространяется на граждан Украины, которые:

легально проживают в Италии;

являются резидентами страны менее четырех лет;

имеют действительные украинские водительские права.

Соглашение заключено сроком на пять лет и вступит в силу через 60 дней с даты выполнения сторонами внутригосударственных процедур.

Новое соглашение является редакцией предыдущего, заключенного в 2015 году сроком на пять лет.