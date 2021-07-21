В США неизвестные создали мошеннический «клон» сайта ПриватБанка

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Крупнейший украинский коммерческий банк ПриватБанк, который сейчас находится в государственной собственности, предостерегает от нового мошенничества, которое осуществляется от его имени и с незаконным использованием его логотипа.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

«Служба безопасности предупреждает украинцев о новой схеме мошенничества, которая использует зарегистрированный неизвестными лицами в США сайт (https://p-invest.site), а также логотип и айдентику банка. По данным специалистов по кибербезопасности ПриватБанка, этот сайт на 100% является мошенническим и использует ссылки на несуществующие инвестиционные проекты и компании без их согласия», — пояснил пресс-секретарь банка Олег Серга.

Злоумышленники обещают высокий доход по схеме, напоминающей финансовую пирамиду. Кроме того, сайт имеет односторонний канал связи: после заполнения формы оператор звонит, чтобы «дожать» человека.

«Чтобы не стать жертвой мошенников, помните: мы никогда не проводим призовые опросы, розыгрыши и регистрации на сторонних сайтах с выплатой денежных вознаграждений», — отмечают в банке.

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Мошеннический сайт p-invest.site ведется только на русском языке, утверждая, что «ПриватБанк открывается для частных инвесторов».

Сайт предлагает «начать зарабатывать уже сегодня», для этого необходимо заполнить форму для регистрации, дождаться звонка якобы «официального представителя банка» и «подтвердить регистрацию», после чего «выбрать размер инвестиции и получить первую прибыль уже через 30 дней».