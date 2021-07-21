В Гренландии невакцинированным запретили пользоваться общественным транспортом и ресторанами

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REDA&CO / Contributor

Премьер-министр Гренландии Мути Эгеде заявил, что общественным транспортом и общепитами смогут пользоваться только те, кто получил, по крайней мере, первую дозу вакцины от коронавируса.

Об этом сообщает The Local Denmark.

Однако в общественном транспорте и заведениях не будут требовать подтверждения вакцинации — власть говорит, что доверяет обществу, которое, в свою очередь, должно понимать всю серьезность ситуации. Без вакцинации в общественном транспорте могут ездить те пассажиры, которые едут в родные города.

Кроме общественного транспорта, непривитым будет запрещено пользоваться кафе, ресторанами и спортзалами. Запрет будет действовать как минимум до конца июля. Такси не подпадают под действие правила.

Население Гренландии примерно 56 тысяч человек, из них 18 915 полностью вакцинированы. Первую дозу получили 32 724 человека. Сейчас на автономной территории Дании зарегистрировано 29 подтвержденных активных случаев коронавируса, что является самым высоким числом с начала пандемии.

«Мы все должны взять на себя ответственность и проявить большую осторожность, так как мы еще не знаем, это штамм «Дельта», который распространяется намного быстрее, чем более ранние штаммы, или нет», — сказал Эгеде на брифинге.