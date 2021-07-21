Ливерпуль утратил статус объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. Британское правительство «очень разочаровано»
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- София Телишевская
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LNLNLN / Pixabay
Исторический портовый район английского Ливерпуля утратил статус объекта всемирного наследия ЮНЕСКО из-за масштабных строительных проектов в городе.
Об этом сообщает BBC.
Международная организация объяснила, что исторический район потерял свою особую ценность из-за большого количества реализованных и запланированных в нем строительных проектов, поэтому комитет проголосовал за лишение города этого статуса.
Британское правительство «очень разочаровано» этим решением. Портовый район Ливерпуля получил статус объекта всемирного наследия ЮНЕСКО в 2004 году.
Организация отметила, что рядом с историческим районом планируют построить стадион футбольного клуба «Эвертон», но это не соответствует целям ЮНЕСКО и стало «последней» каплей для лишения статуса.
- Международная организация ЮНЕСКО считает, что Большой Барьерный риф, который находится возле Австралии, в «очень плохом» состоянии и его надо включить в список объектов всемирного наследия, находящихся в опасности.