Регуляция чувствительного контента: в Instagram добавили новую функцию для совершеннолетних пользователей

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Luke van Zyl / Unsplash

Соцсеть Instagram добавила для совершеннолетних пользователей новую функцию. Они смогут самостоятельно регулировать появление чувствительного контента в своей ленте.

Об этом пишет пресс-служба компании Facebook, которой принадлежит Instagram.

«Эта новая функция дает вам контроль над чувствительным контентом. Вы можете оставить все как есть или настроить элемент управления чувствительным содержанием, чтобы видеть больше или меньше некоторых типов чувствительного содержания», — отмечается в сообщении.

В правилах Facebook чувствительным контентом считаются разжигание ненависти, сцены насилия или публикации сексуального или эротического характера.

Для того, чтобы регулировать подобный контент, нужно зайти в настройки, а затем в учетную запись. Там можно выбрать несколько вариантов: либо разрешить показ большего количества чувствительного контента, либо наоборот — ограничить или вовсе запретить.