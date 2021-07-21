Китайская провинция Хэнань страдает от наводнения. Погибли минимум 12 человек

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Китайская провинция Хэнань страдает от наводнения из-за сильных ливней, которые идут с выходных. В столице провинции Чжэнчжоу вышла из берегов река — вода затопила улицы и станции метро.

Об этом сообщают AFP и CGTN.

В соцсетях жители Чжэнчжоу публикуют видео с затопленными автомобилями, вагонами метро и провалившимся асфальтом. Только за одни сутки в Чжэнчжоу выпало от 250 до 329 мм осадков, тогда как в регионе — от 50 до 90 мм.

В городе из-за потопа погибли 12 человек — они утонули в метро. Еще пять человек получили ранения.

Недалеко от города Лоян ураган повредил дамбу Ихетань. В ее конструкции появилась 20-метровая брешь. Армия предупредила, что плотина может упасть в любой момент.

В десятках городов перебои с электричеством и транспортным сообщением. Власти провинции эвакуировали из опасных районов более 100 тысяч людей.