Китайская провинция Хэнань страдает от наводнения. Погибли минимум 12 человек
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Китайская провинция Хэнань страдает от наводнения из-за сильных ливней, которые идут с выходных. В столице провинции Чжэнчжоу вышла из берегов река — вода затопила улицы и станции метро.
В соцсетях жители Чжэнчжоу публикуют видео с затопленными автомобилями, вагонами метро и провалившимся асфальтом. Только за одни сутки в Чжэнчжоу выпало от 250 до 329 мм осадков, тогда как в регионе — от 50 до 90 мм.
В городе из-за потопа погибли 12 человек — они утонули в метро. Еще пять человек получили ранения.
Недалеко от города Лоян ураган повредил дамбу Ихетань. В ее конструкции появилась 20-метровая брешь. Армия предупредила, что плотина может упасть в любой момент.
В десятках городов перебои с электричеством и транспортным сообщением. Власти провинции эвакуировали из опасных районов более 100 тысяч людей.
- С 14 июля от наводнений страдают Германия, Бельгия, Нидерланды и Австрия. Погибли более 200 человек.
- Ливни пришли и в Украину. 19 июля затопило улицы и метро Киева, ветер повалил 150 деревьев. В ГСЧС предупредили о возможном выходе рек из берегов на западе Украины.