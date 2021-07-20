Bloomberg: Компания Apple отложила возвращение сотрудников в офисы
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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SOPA Images / Getty Images
Компания Apple отложила еще на месяц возвращение своих сотрудников в офисы из-за распространения коронавируса.
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
Ранее это планировалось сделать в сентябре, но теперь компания перенесла срок как минимум на октябрь. Причиной этого называют распространение новых штаммов коронавируса.
Apple стала первой технологической компанией в США, которая решила отложить решение об отправлении сотрудников в офисы. В компании пообещали предупредить своих сотрудников как минимум за месяц до того, как требовать от них работать в офисах.
- Сотрудники Apple в июне выступили против нового правила корпорации, которое обязывало их с сентября вернуться с удаленной работы и работать из офиса не менее трех дней в неделю.
- Компания Twitter разрешила сотрудникам работать из дома постоянно, даже после окончания пандемии коронавируса. Некоторым категориям работников все же придется выходить на работу, чтобы выполнять такие задачи, как обслуживание серверов.