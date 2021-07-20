Bloomberg: Компания Apple отложила возвращение сотрудников в офисы

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Компания Apple отложила еще на месяц возвращение своих сотрудников в офисы из-за распространения коронавируса.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Ранее это планировалось сделать в сентябре, но теперь компания перенесла срок как минимум на октябрь. Причиной этого называют распространение новых штаммов коронавируса.

Apple стала первой технологической компанией в США, которая решила отложить решение об отправлении сотрудников в офисы. В компании пообещали предупредить своих сотрудников как минимум за месяц до того, как требовать от них работать в офисах.