Финляндия открывает границы для вакцинированных украинцев

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Flickr / semapt

Правительство Финляндии разрешило въезд в страну полностью вакцинированным украинцам. Это касается даже поездок с туристической целью.

Об этом в своем Twitter написал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Согласно информации, опубликованной на специальной карте МИД, Финляндия признает сертификаты о вакцинации всеми препаратами, которыми прививают в Украине, а именно:

Comirnaty (Pfizer-BionTech);

Spikevax (Moderna);

Vaxzevria (AstraZeneca);

Janssen (Johnson & Johnson);

Covishield;

CoronaVac.

Также в Финляндии признают еще одну китайскую вакцину от компании Sinopharm. Соответствующие нормы заработают с 26 июля.