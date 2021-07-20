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Финляндия открывает границы для вакцинированных украинцев

Автор:
Алексей Ярмоленко
Дата:

Flickr / semapt

Правительство Финляндии разрешило въезд в страну полностью вакцинированным украинцам. Это касается даже поездок с туристической целью.

Об этом в своем Twitter написал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Согласно информации, опубликованной на специальной карте МИД, Финляндия признает сертификаты о вакцинации всеми препаратами, которыми прививают в Украине, а именно:

Также в Финляндии признают еще одну китайскую вакцину от компании Sinopharm. Соответствующие нормы заработают с 26 июля.