В Украине рекордная смертность на воде. Только за июль утонули 265 людей
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- Костя Андрейковец
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В Украине спасатели фиксируют рекордный показатель смертей на воде. Только с начала июля (всего за 20 дней) утонуло 265 человек — почти на 100 больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
Спасатели отмечают, что в числе 265 погибших — 36 детей. В целом люди погибли из-за купания в нетрезвом виде или в не оборудованных для этого местах. При этом люди игнорируют элементарные правила безопасности, несмотря на предостережения.
Всего за 2021 год на водоемах страны погибло 808 человек.
- В Киеве с 17 июля все 14 официальных пляжей признаны непригодными для купания. В конце июня на пляжах «Троещина», «Радуга», «Тельбин», «Вербный» и «Пуща-Водица» нашли кишечную палочку.
- 13 июля Минздрав сообщил, что пляжи в Затоке не пригодны для купания.