В Украине рекордная смертность на воде. Только за июль утонули 265 людей

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В Украине спасатели фиксируют рекордный показатель смертей на воде. Только с начала июля (всего за 20 дней) утонуло 265 человек — почти на 100 больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели отмечают, что в числе 265 погибших — 36 детей. В целом люди погибли из-за купания в нетрезвом виде или в не оборудованных для этого местах. При этом люди игнорируют элементарные правила безопасности, несмотря на предостережения.

Всего за 2021 год на водоемах страны погибло 808 человек.