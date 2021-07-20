В Донецкой области построят новый аэропорт. Старый в Мариуполе не будут ремонтировать

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Ковальчук Виктор / УНИАН

В Донецкой области не будут ремонтировать старый аэропорт в Мариуполе для запуска полноценного авиасообщения. Он расположен слишком близко к линии фронта.

Об этом рассказал мэр Мариуполя Вадим Бойченко, пишет местное издание 0629.

Ранее планировалось отремонтировать Мариупольский аэропорт, но после совещаний в Офисе президента при участии Министерства инфраструктуры концепция изменилась. Мэр отметил, что главной проблемой остается вопрос безопасности.

«Мы спросили у нашей службы безопасности полетов: если 42 км от линии разграничения с оккупированной территорией это мало, то сколько — не мало? Оказалось, документа никакого нет. И тогда я предложил: Мариуполь теперь расширился до Мариупольского района. Покажите точку на карте, где строить аэропорт будет безопасно. И предложил стык двух областей — Запорожской и Донецкой, где-то в районе Бердянска», — пояснил он.

По словам Бойченко, такая идея была поддержана и в ОП, и в Министерстве инфраструктуры. Сейчас рассматриваются два места строительства для нового аэропорта — поселки Мангуш и Стародубовка. Сам мэр настаивает на строительстве в Мангуше.

Он отметил, что сейчас идет процесс согласования локации, после чего примерно год продлится процедура отвода земельных участков под аэропорт. Затем и начнется строительство.

По мнению мэра, процесс проектирования не займет много времени, так как новый аэропорт построят по уже реализованному проекту аэропорта в Запорожье.