МОК впервые изменил олимпийский девиз «Быстрее, выше, сильнее»
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- Алексей Ярмоленко
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John Walton - PA Images / Contributor / Getty Images
Международный олимпийский комитет впервые в истории изменил традиционный девиз Олимпиады «Быстрее, выше, сильнее» (Сitius, Аltius, Fortius).
Об этом пишет Reuters.
Члены комитета решили добавить к девизу слово «вместе». Новый девиз звучит так «Быстрее, выше, сильнее — вместе».
«Мы должны адаптировать девиз к современным временам. Совместные усилия приносят более быстрые и лучшие результаты, чем работа в одиночку», — подчеркнул глава МОК Томас Бах.
На латыни девиз будет звучать так Citius, altius, fortius — communis.
- Официальный девиз Олимпийских игр предложил на первом олимпийском конгрессе в 1894 году Пьер де Кубертен, который был инициатором проведения современной Олимпиады и первым председателем МОК. Эти слова он услышал от французского священника Анри Дидона, которые он озвучил во время открытия спортивных соревнований в колледже Кубертена. По его мнению, именно эта фраза лучше всего отражает цель всех спортсменов в мире.