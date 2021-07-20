Французская компания продала первое искусственное сердце Aeson. Его пересадили итальянцу

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Французская компания Carmat впервые продала разработанное ею искусственное сердце под брендом Aeson. Его имплантировали пациенту в итальянском Неаполе.

Об этом пишет Reuters.

Операция по пересадке обошлась в 150 тысяч евро и была оплачена региональной системой здравоохранения. Пациент-донор получил временное сердце, а не постоянное. Aeson будет работать несколько месяцев, пока пациент будет ожидать трансплантацию живого органа.

До сих пор импланты Aeson не использовались вне клинических исследований. В Европе Aeson разрешили продавать в декабре 2020 года. Сообщение об успешной операции от 19 июля дало стремительный рост акциям Carmat на фондовом рынке.