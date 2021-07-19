В Киеве во время грозы ветер повалил 150 деревьев. Коммунальщики до сих пор устраняют последствия непогоды

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В Киеве во время мощного ливня ветер повалил около 150 деревьев. Часть общественного транспорта все еще не может восстановить движение, а тоннель на улице Елены Телиги открыли только в 21.40.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Из-за повреждения асфальта в Подольском районе до сих пор не восстановили работу троллейбусы №24 и 35 и автобусы №102 и 72, а в Деснянском районе не ходят троллейбусы №37 и 37-А.

Сейчас в городе еще есть незначительные подтопления в Подольском, Святошинском, Соломенском и Шевченковском районах.

По уточненным данным гидрометцентра, в результате аномального ливня за 40 минут в некоторых районах столицы выпало до 80% месячной нормы осадков.

Уже завтра, 20 июля, в Киеве снова прогнозируют грозу. Киевлян предупреждают о падении деревьев или веток.

А если вы обнаружили подтопления на проезжей части или тротуарах, то можете обращаться в круглосуточную диспетчерскую «Киевавтодора» по телефону: 044 284-74-19.