Наводнения в Западной Европе унесли жизни почти 200 человек. Еще столько же считаются пропавшими без вести

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В Западной Германии растет число жертв стихийного бедствия — более 160 человек погибли и 170 — пропали без вести.

Об этом пишет Deutsche Welle.

Число жертв может возрасти, поскольку на пятый день поисковой операции спасателям удалось осмотреть еще не все места, которые пострадали от ливня.

Тела жертв сначала идентифицируют, а затем сообщают об этом родственников. К погибших «относятся с наибольшим пиететом», заявил журналистам заместитель руководителя полиции Кобленца Юрген Зюз.

Убытки от стихийного бедствия обойдутся страховым компаниям на сумму от двух до трех миллиардов долларов. Одному только немецкому страховому концерну Allianz придется выплатить по страховым договорам от 200 до 300 миллионов долларов.

Аналогичная ситуация и в Бельгии, там до сих пор ищут тела погибших. Сейчас спасатели обнаружили 36 тел. Около сотни человек считаются пропавшими без вести.

Наводнения, вызванные обильными дождями, затронули также ряд регионов Нидерландов, Франции, Австрии и Швейцарии.