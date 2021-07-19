Кипр разрешил въезд украинцам, которые привились китайской вакциной CoronaVac

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Andreas Psaltis / Unsplash

Кипр добавил к списку вакцин, с которыми он пускает туристов, китайскую CoronaVac. Ранее в этом перечне ее не было. Об этом свидетельствуют данные на правительственном сайте для регистрации туристов.

Поэтому на Кипр могут въехать, в частности, украинцы, которые вакцинировались от коронавируса такими препаратами:

CoronaVac;

Johnson & Johnson;

AstraZeneca;

Pfizer;

Moderna;

российский «Спутник».

Необходимо, чтобы вакцинация была завершена — то есть введены две дозы препарата. После получения последней должна пройти неделя — тогда можно ехать на Кипр. Вакцина же Johnson & Johnson — однодозовая. Тот, кто ею вакцинировался, перед путешествием должен подождать 14 дней.

Для въезда нужно будет предоставить международный сертификат о вакцинации — его выдает семейный врач. Кроме этого, за 48 часов до прибытия в страну нужно будет заполнить форму.

Также в Кипр можно въехать, если турист выздоровел от коронавируса — для этого нужно показать положительное тест, который сделали не позднее, чем за 180 дней.