Кипр разрешил въезд украинцам, которые привились китайской вакциной CoronaVac
- Автор:
- Ангелина Шеремет
- Дата:
-
Andreas Psaltis / Unsplash
Кипр добавил к списку вакцин, с которыми он пускает туристов, китайскую CoronaVac. Ранее в этом перечне ее не было. Об этом свидетельствуют данные на правительственном сайте для регистрации туристов.
Поэтому на Кипр могут въехать, в частности, украинцы, которые вакцинировались от коронавируса такими препаратами:
- CoronaVac;
- Johnson & Johnson;
- AstraZeneca;
- Pfizer;
- Moderna;
- российский «Спутник».
Необходимо, чтобы вакцинация была завершена — то есть введены две дозы препарата. После получения последней должна пройти неделя — тогда можно ехать на Кипр. Вакцина же Johnson & Johnson — однодозовая. Тот, кто ею вакцинировался, перед путешествием должен подождать 14 дней.
Для въезда нужно будет предоставить международный сертификат о вакцинации — его выдает семейный врач. Кроме этого, за 48 часов до прибытия в страну нужно будет заполнить форму.
Также в Кипр можно въехать, если турист выздоровел от коронавируса — для этого нужно показать положительное тест, который сделали не позднее, чем за 180 дней.
- Украина договорилась с Европейской комиссией сделать совместимыми украинский и европейский цифровые сертификаты об иммунитете от COVID-19. Такие сертификаты будут действовать 180 дней со дня получения второй дозы вакцины и столько же — со дня получения положительного результата на коронавирус (то есть после болезни и выздоровления). При этом Министерство здравоохранения заявило, что уже выдает международное свидетельство о вакцинации в бумажной форме гражданам, получившим две дозы вакцины от коронавируса — его можно получить у семейного врача.