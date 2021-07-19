В исторической части Львова обвалилась стена дома. Под завалами нашли тело мужчины

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Львовский городской совет

Во Львове 19 июля на улице Русская, 8 обвалилась часть стены в нежилом доме. Под завалами нашли тело мужчины, личность которого устанавливается.

Об этом сообщает Львовский городской совет.

По словам заместителя городского головы Львова Андрея Москаленко, часть стены обрушилась в двухэтажном флигеле именно во время выполнения ремонтных работ. На месте происшествия нашли перфоратор, с которым вероятно и работал погибший.

Как рассказал председатель Галицкой районной администрации Андрей Зозуля, никаких разрешений на проведение ремонтных работ в здании Львовский городской совет не выдавал.

На месте работают бригады ГСЧС. Они разбирают разрушенные конструкции.