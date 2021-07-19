Компания Ford выпустила ароматизатор с запахом бензина. Его будут продавать только владельцам электромобилей

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Ford

Американская компания Ford выпустила аромат премиум-класса с запахом бензина для владельцев электромобилей, которые скучают по атмосфере обычных машин.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Аромат называется Mach-Eau и в нем есть «нотки резиновых шин и автомобильного салона», а также лаванда, герань, сандал и синий имбирь.

Компания говорит, что каждый пятый водитель электромобиля более всего скучает именно по запаху бензина. Такие данные они получили по результатам своего опроса.

Впрочем ароматизатор будет доступен не для всех — его получат только владельцы электрических Mustang.

Ford хочет, чтобы все его заводы были оснащены возобновляемыми источниками энергии до 2035 года.