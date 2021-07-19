В «Дії» появятся удостоверения участников боевых действий. В Минветеранов назвали сроки

Новости

NurPhoto / Contributor / Getty Images

Удостоверение участника боевых действий в октябре появится в онлайн-сервисе «Дія».

Об этом сообщил заместитель министра по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Владимир Левчук во время встречи Veteran Public Talk в киевском ветеранском пространстве Veteran Hub.

«После запуска государственного реестра ветеранов мы планируем в октябре представить удостоверение участника боевых действий в онлайн-сервисе государственных услуг «Дія», — сказал он.

По словам Левчука, в приложении будут удостоверения всех категорий граждан, которыми занимается министерство.

«Минветеранов разрабатывает концепцию и прорабатывает реализацию льготного электронного билета, который будет реализован с помощью сервиса «Дія», и работает над запуском онлайн-платформы поддержки ветеранской предпринимательской инициативы G2VEI (Government to Veterans Entrepreneurial Initiatives), которая даст защитникам Украины равные возможности, независимо от географии проживания, для начала собственного бизнеса», — добавил замминистра.

Также Левчук уточнил, что своим проектом Минветеранов хочет объединить ряд онлайн-платформ, которые существуют, чтобы максимально расширить аудиторию для доступа к этим сервисам.