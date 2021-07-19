Евросоюз продлил на полгода санкции против представителей «списка террористов»

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Thierry Monasse / Contributor

Евросоюз продлил действие санкций против лиц и организаций, включенных в «список террористов», на полгода.

Об этом сообщается на сайте Европейского совета.

В «список террористов», в отношении которых применяются ограничительные меры, включены 14 человек, являющихся гражданами Ирана, Саудовской Аравии, Ливана, Нидерландов, Канады, Австралии, Пакистана и Турции, и 21 организация, в частности, палестинское движение ХАМАС, «Военное крыло Хизбаллы», Рабочая партия Курдистана, «Палестинский исламский джихад», Коммунистическая партия Филиппин и другие.

Решением Евросоюза их средства и другие финансовые активы были заморожены.

Как отмечается, «список террористов» составили после террористической атаки в США 11 сентября 2001 года.

С 2019 года в список ЕС включено управление внутренней безопасности Министерства Ирана по разведке и безопасности.