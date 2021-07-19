Гроза в Киеве: за полчаса в столице выпала недельная норма осадков

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Гонтарь Владимир / УНИАН

В Киеве после продолжительной жары 19 июля, в понедельник, прошел ливень. Количество осадков за 30 минут достигло недельной нормы — 18 миллиметров.

Об этом сообщает «Киевавтодор».

К ликвидации последствий непогоды привлекли 12 бригад гидрослужб и 38 бригад ручной уборки — всего 326 работников.

Сейчас специалисты устраняют последствия непогоды и расчищают места подтоплений. В компании уверяют, что накануне прогнозируемых дождей в каждом районе усиленно очищали ливнестоки, однако отдельные территории все равно затопило.

Техника заблаговременно дежурила на Броварском проспекте возле станции метро «Черниговская», на развязке возле станции метро «Левобережная», на улице Брожко и возле тоннеля на улице Елены Телиги.

Также в Киеве из-за ливня затопило несколько районов и станции метро «Берестейская» и «Академгородок» — их закрыли на вход и выход.