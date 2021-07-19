Гроза в Киеве: за полчаса в столице выпала недельная норма осадков
- Автор:
- София Телишевская
- Дата:
-
Гонтарь Владимир / УНИАН
В Киеве после продолжительной жары 19 июля, в понедельник, прошел ливень. Количество осадков за 30 минут достигло недельной нормы — 18 миллиметров.
Об этом сообщает «Киевавтодор».
К ликвидации последствий непогоды привлекли 12 бригад гидрослужб и 38 бригад ручной уборки — всего 326 работников.
Сейчас специалисты устраняют последствия непогоды и расчищают места подтоплений. В компании уверяют, что накануне прогнозируемых дождей в каждом районе усиленно очищали ливнестоки, однако отдельные территории все равно затопило.
Техника заблаговременно дежурила на Броварском проспекте возле станции метро «Черниговская», на развязке возле станции метро «Левобережная», на улице Брожко и возле тоннеля на улице Елены Телиги.
Также в Киеве из-за ливня затопило несколько районов и станции метро «Берестейская» и «Академгородок» — их закрыли на вход и выход.
- В субботу, 17 июля, в Киеве и области из-за сильных шквалов в селах Гавриловка и Сухолучье Вышгородского района погибли два человека. На них во время грозы упали деревья.
- В ближайшие дни синоптики прогнозируют ослабление жары в Украине. Последним жарким днем на большей части территории страны было воскресенье, 18 июля.