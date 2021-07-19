Двое американцев получили тюремные сроки за помощь экс-главе Nissan Гону бежать из Японии
- Автор:
- Костя Андрейковец
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World Economic Forum / Flickr
Суд Токио вынес приговор двум американцам, которые помогли бывшему главе Nissan Motor Карлосу Гону сбежать из Японии в Ливан.
Об этом сообщает Reuters.
Ветеран сил специальных операций США Майкл Тейлор получил два года тюрьмы, а его сын Питер — один год и восемь месяцев.
Тейлоры в декабре 2019 года вывезли Гона в футляре для музыкальных инструментов, погрузив его на частный самолет до Бейрута. Задержали их в США в мае 2020 года.
- В ноябре 2018 года в Японии арестовали президента Renault-Nissan Карлоса Гона за то, что он якобы занижал свои доходы в отчетах для Токийской фондовой биржи, а также использовал активы компании в личных целях. В случае признания его вины по всем пунктам обвинения Гону грозит до 10 лет лишения свободы.
- 64-летний Гон заявил в японском суде, что непричастен к финансовым преступлениям, в которых его обвиняют. Гон считается одной из ведущих фигур в автомобильной промышленности, он вывел Nissan из тяжелого кризиса и спас компанию от банкротства. Он присоединился к Nissan в 1999 году, после того как Renault приобрела контрольный пакет акций, и стал генеральным директором компании в 2001 году. За год — с марта 2011 по март 2012 года — Гон заработал $12,5 млн и стал самым высокооплачиваемым топ-менеджером в Японии.
- 5 марта 2019 года суд в Японии освободил под залог в один миллиард иен Карлоса Гона. В начале апреля того года прокуратура Токио снова арестовала Гона. Его подозревают в нецелевом использовании денег Nissan для личных нужд. В декабре 2019 года Гон бежал из Японии.