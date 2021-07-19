Двое американцев получили тюремные сроки за помощь экс-главе Nissan Гону бежать из Японии

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World Economic Forum / Flickr

Суд Токио вынес приговор двум американцам, которые помогли бывшему главе Nissan Motor Карлосу Гону сбежать из Японии в Ливан.

Об этом сообщает Reuters.

Ветеран сил специальных операций США Майкл Тейлор получил два года тюрьмы, а его сын Питер — один год и восемь месяцев.

Тейлоры в декабре 2019 года вывезли Гона в футляре для музыкальных инструментов, погрузив его на частный самолет до Бейрута. Задержали их в США в мае 2020 года.