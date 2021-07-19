Грузия выпустила из тюрьмы двух украинцев, которых приговорили к лишению свободы
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Twitter / Çevrimiçi
Грузинские власти выпустили из тюрьмы двух украинских яхтсменов Юрия Хомича и Владимира Дьяченко. Они получили приговор за незаконное пересечение границы.
Об этом в своем Twitter написал президент Владимир Зеленский.
«С ноября 2020 года мы работали над освобождением украинских яхтсменов Юрия Хомича и Владимира Дьяченко, задержанных в Грузии. Сегодня Грузия освободила их из-за решетки», — сообщил он.
Зеленский отметил, что такое решение Грузии соответствует духу стратегического партнерства между странами.
- В ноябре 2020 года грузинские пограничники задержали яхту с двумя гражданами Украины — Владимиром Дьяченко и Юрием Фомичем, а также гражданином Грузии Михаилом Батуриным. Яхта шла в Турцию вдоль берега Грузии. Всех трех обвинили в незаконном пересечении границы и отправили в СИЗО. СМИ писали, что Батурин ранее работал в охране экс-президента Грузии Михеила Саакашвили.
- 14 июля Батумский городской суд в Грузии приговорил к 4 годам лишения свободы украинцев Юрия Хомича и Владимира Дьяченко по делу о незаконном пересечении границы. Украинская сторона сразу заявила, что считает решение суда несправедливым и не соответствующим духу дружбы и партнерства между странами.