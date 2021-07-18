ГПСУ: Неизвестные, напавшие на пограничников, пришли с территории Украины

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Facebook / Joint Forces Operation

Напавшие на украинских пограничников возле границы с Россией злоумышленники пришли с территории Украины, а после инцидента вернулись вглубь страны. Об этом «Украинской правде» сообщил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко.

«Они бежали вглубь территории Украины. Признаков нарушения границы на том месте нет», — сказал он. Демченко подчеркнул, что все «точки над і» расставит следствие.

Он также уточнил, что нападение на пограничный наряд Сумского пограничного отряда произошло около двух часов ночи 18 июня на территории Краснопольского района.

Демченко добавил, что состояние здоровья двух пострадавших пограничников — удовлетворительное.

«К счастью, состояние здоровья военнослужащих удовлетворительное, хотя они получили телесные повреждения средней тяжести. Они чувствуют себя более-менее нормально. Их осмотрели врачи», — пояснил он.

В комментарии «РБК-Украина» Демченко добавил, что трое нападавших бросили оружие, которое отобрали у пограничников, недалеко от места инцидента. Там его и нашли правоохранители.