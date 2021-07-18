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КГГА предупредила о грозе с градом в столице

Автор:
Костя Войтенко
Дата:

WikimediaImages / Pixabay

В Киеве до конца дня 18 июля ожидаются гроза, град и шквальный ветер. Об этом сообщила пресс-служба КГГА со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра.

В городской администрации рекомендовали во время грозы:

Ранее 18 июля ГСЧС уже предупредила о сильных грозах в западных областях страны.