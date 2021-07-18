КГГА предупредила о грозе с градом в столице

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В Киеве до конца дня 18 июля ожидаются гроза, град и шквальный ветер. Об этом сообщила пресс-служба КГГА со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра.

В городской администрации рекомендовали во время грозы:

закрывать окна и не подходить к ним, не браться за металлические входные двери;

все окна в доме плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

в случае сильного ветра спрятаться в ближайшем здании или естественном укрытии;

избегать больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт;

при падении деревьев или веток, при травмировании людей и т. д. немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

Ранее 18 июля ГСЧС уже предупредила о сильных грозах в западных областях страны.