КГГА предупредила о грозе с градом в столице
- Автор:
- Костя Войтенко
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WikimediaImages / Pixabay
В Киеве до конца дня 18 июля ожидаются гроза, град и шквальный ветер. Об этом сообщила пресс-служба КГГА со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра.
В городской администрации рекомендовали во время грозы:
- закрывать окна и не подходить к ним, не браться за металлические входные двери;
- все окна в доме плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
- в случае сильного ветра спрятаться в ближайшем здании или естественном укрытии;
- избегать больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт;
- при падении деревьев или веток, при травмировании людей и т. д. немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.
Ранее 18 июля ГСЧС уже предупредила о сильных грозах в западных областях страны.
- Накануне сильные грозы уже прошли в Киеве и области. Из-за непогоды погибли два человека — на них упали деревья.