В Киевской области из-за непогоды погибли два человека. На них упало дерево

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В субботу, 17 июля, в Киеве и области из-за сильных шквалов в селах Гавриловка и Сухолучье Вышгородского района погибли два человека. На них во время грозы упали деревья.

Еще один человек госпитализирован с травмами, сообщает ГСЧС.

Это произошло в 16:00 во время порыва ветра, который повалил огромные ветви деревьев на землю. Всего спасатели забрали с места трагедии четыре поваленных дерева.

По состоянию на 07:00 18 июля в результате осложнения погодных условий обесточен 101 населенный пункт в трех областях (Киевская — 53, Житомирская — 35, Черниговская — 13).

В то же время синоптики прогнозируют ослабление жары в Украине в ближайшие дни. Последнее жарким днем на большей части территории страны будет воскресенье, 18 июля.

В Киеве сегодня максимальная температура составит +33 °С (и не ниже +21 °С ночью), а уже с понедельника будет ощутимо легче — до +29 °С днем и не менее +19 °С ночью

Также в воскресенье, 19 июля, столицу Украины освежит дождь с грозами. В течение всей следующей недели температура будет колебаться в пределах +28 °С, а в отдельные ночи будет опускаться даже до +15 °С.