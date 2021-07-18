«Они убивают людей»: Байден раскритиковал Facebook за публикацию непроверенных данных о вакцинации. В компании ответили
- Автор:
- София Телишевская
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The Washington Post / Contributor
Президент США Джо Байден резко раскритиковал социальную сеть Facebook за то, что она, по его мнению, прилагает недостаточно усилий для борьбы с дезинформацией о вакцинах против коронавируса.
Об этом пишет Financial Times.
«Они убивают людей. Единственная пандемия, которая у нас есть, — [это пандемия] среди непривитых», — заявил он, отвечая на вопрос о том, что бы он сказал онлайн-платформам, на которых появляется дезинформация о COVID-19.
Первую дозу одной из вакцин против коронавируса получили около 67,9% взрослого населения США, а 59,2% — прошли полную вакцинацию. Но многие до сих пор не делают прививку, поскольку настроены против вакцинации.
Однако в Facebook опровергли высказывания Джо Байдена и отметили, что популярность вакцины среди пользователей соцсети в США наоборот возросла.
Вице-президент компании по вопросам добродетели Гай Розен отметил, что с начала пандемии Facebook удалил свыше 18 миллионов ложных сообщений о COVID-19 и уменьшил видимость более 167 миллионов единиц контента о COVID-19, опровергнутых сетью партнеров по проверке фактов.
Официальный представитель Facebook Кевин Макалистер заявил, что компанию «не беспокоят обвинения, не подкрепленные фактами».
- В мае компания Facebook создала совет, который будет решать споры по поводу модерации контента в ее соцсетях. В состав совета вошли журналисты, активисты и юристы, которые занимаются вопросами свободы слова. Среди них — бывшая премьер-министр Дании Хелле Торнинг-Шмидт, йеменская правозащитница и лауреат Нобелевской премии мира 2011 года Тавакуль Карман и бывший главный редактор The Guardian Алан Русбриджер. Всего в совет вошли 40 человек.