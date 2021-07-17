В Бельгии возросло число жертв наводнений. В одном из городов дом обрушился прямо во время интервью мэра
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Chris Gallagher / Unsplash
В Бельгии жертвами наводнений из-за ливней уже стали 27 человек, еще 103 человека считаются пропавшими без вести.
Об этом сообщает Национальный кризисный центр страны.
Сейчас больше всего пострадали провинции Валлония и Фландрия, многие дороги затоплены.
В городе Пепенстер во время интервью мэра Филиппа Годена в прямом эфире частично обрушился жилой дом.
Как видно на видео, за спиной чиновника во время общения с журналистами местного телеканала VTM о ситуации в городе неожиданно начала разрушаться стена подтопленного дома. Вода хлынула наружу, вымывая со второго этажа дома мебель, технику и другие вещи.
Чуть позже на крыше дома заметили двух мужчин, которые перепрыгнули на соседнее здание с вещами и переноской для животных.
Правительство Бельгии объявило день национального траура во вторник, 20 июля.
Тем временем в Германии также возросло число жертв непогоды — погиб уже 141 человек. Пропавших без вести примерно 1 500 человек.
- Наводнения в Бельгии начались в ночь с 14 на 15 июля. Их называют самыми сильными с начала века. За 15 июля выпала полуторамесячная норма осадков. В Германии ливни продолжаются с 12 июля. Больше всего пострадали регионы возле границ со странами Бенилюкса.
- Сейчас уровень воды также поднимается в отдельных районах Нидерландов, Франции и Швейцарии.