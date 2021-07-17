Министр здравоохранения Великобритании заразился коронавирусом после вакцинации

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Министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид заразился коронавирусом после вакцинации.

Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

«Сегодня утром получил положительный результат теста на коронавирус. Я жду результатов ПЦР-теста», — написал глава британского Минздрава.

По словам Джавида, раньше он получил две дозы вакцины от коронавируса, поэтому переносит болезнь в легкой форме.

Также глава британского Минздрава рассказал в видеообращении, что сделать тест на COVID-19 решил, когда почувствовал легкое недомогание. Сейчас он изолировался дома вместе с семьей, пока ждет результатов повторного теста.

Отдельно Джавид призвал тех, кто еще не вакцинировался, «как можно скорее сделать это».