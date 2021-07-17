Молдова на год перекроет трассу, соединяющую Румынию и Украину

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Larisa-K / Pixabay

В Молдове закроют на ремонт участок национальной трассы M1, соединяющей Румынию и Украину.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной дорожной администрации страны.

Как отмечается, речь идет о дороге от границы с Румынией через Леушены, Кишинев, Дубоссары и до границы с Украиной. Ремонт начнется 19 июля и продлится до конца июня 2022 года.

В связи с этим автомобили перенаправляют на трассы R4 R6 (Гояны — Криуляны) — M1 и G72 R6 (Браниште — Криуляны).

Отметим, этот участок дороги M1 является частью столичной объездной дороги Молдовы. Из-за увеличения транспортного потока и для разгрузки мостов власти страны решили отремонтировать и расширить дорогу.