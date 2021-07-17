США расследуют возможную атаку России на американских дипломатов в Вене. У них симптомы «гаванского синдрома»
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- Костя Андрейковец
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Matt McClain / The Washington Post via Getty Images
Власти США расследуют ухудшение здоровья 24 американских дипломатов в австрийской Вене, у которых обнаружили симптомы так называемого гаванского синдрома. Американские спецслужбы уже год как подозревают ГРУ России в использовании волнового оружия, которое, возможно, вызывает этот синдром.
Как сообщает «Радио Свобода», проблемы со здоровьем у дипломатов, сотрудников разведки и других чиновников в Вене начались вскоре после инаугурации Джо Байдена в январе этого года.
В докладах состояние чиновников описано как аномальные инциденты, но в частных беседах директор ЦРУ Уильям Бернс называет их атаками. Это подтверждают New Yorker и Associated Press.
Что такое «гаванский синдром»? В 2016 году десятки дипломатов США, которые работали на Кубе, начали жаловаться на специфические симптомы — головную боль, головокружение, ухудшение зрения и тому подобное. Симптомы возникли после того, как они услышали странный звук.
- В начале 2019 года о случаях необычных медицинских симптомов у дипломатов в Гаване заявила Канада. У всех пострадавших был звон в ушах, потеря памяти и головокружение. Позже пострадавшие дипломаты выдвинули иск на $28 миллионов.
- В 2021 году американские спецслужбы расширили расследование случаев применения направленного микроволнового излучения по всему миру. Они изучают причастность к атакам Главного разведывательного управления России.