Все пляжи Киева признали непригодными для купания
- Автор:
- Костя Андрейковец
- Дата:
-
Federico Giampieri / Unsplash
В Киеве с 17 июля все 14 официальных пляжей признаны непригодными для купания.
Об этом сообщило коммунальное предприятие «Плесо».
Всем пляжам столицы временно присвоен статус «Не купаться» из-за потенциальных рисков инфекционных болезней. На них вывешиваются красные флаги.
В КП отметили, что статус присвоен с профилактической целью.
При длительной аномальной жаре в воде происходит активное «цветение» — размножение сине-зеленых водорослей, которые потребляют из воды кислород и выделяют токсичные вещества, что приводит к мору рыбы и загрязнению воды.
- В конце июня на пляжах «Троещина», «Радуга», «Тельбин», «Вербный» и «Пуща-Водица» нашли кишечную палочку.
- 13 июля Минздрав сообщил, что пляжи в Затоке не пригодны для купания.