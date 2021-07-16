«Безвиз как в старые добрые времена». Дания открыла границы для украинцев

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Nick Karvounis / Unsplash

С 17 июля Дания относит Украину к странам «желтой» зоны по распространению коронавируса. Поэтому украинцы смогут въезжать туда с туристической целью и без полной вакцинации.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Дания открывается для всех типов путешествий украинцев уже завтра, 17 июля, с 16:00. Безвиз как в старые добрые времена», — написал Кулеба.

Министр отметил, что въезд в Данию возможен с отрицательным тестом на коронавирус (ПЦР-тестом или тестом на антиген) и тестом по прибытии. Если человек путешествует самолетом, то второй тест можно сдать бесплатно сразу в аэропорту.

В то же время люди, которые полностью вакцинировались препаратами, утвержденными в ЕС, могут въезжать в Данию без каких-либо ограничений, если у них есть COVID-сертификат европейского образца.