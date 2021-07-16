В Житомире построят патронный завод. США инвестировали в проект более $100 миллионов

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Американская компания инвестирует более 100 миллионов долларов в строительство патронного завода в Житомире. Городской совет дал согласие на выделение земли под него.

Об этом сообщает Житомирский городской совет.

«Американская компания инвестирует в Житомир и построит предприятие оборонного комплекса. Это — сотни рабочих мест, огромная инвестиция в более чем 100 миллионов долларов и высокотехнологичные технологии», — сказал городской голова Сергей Сухомлин и добавил, что завод будет обеспечивать патронами ВСУ.

Сессия городского совета дала согласие на изготовление технической документации на разделение земельного участка, часть которой передадут «Житомирскому патронному заводу».

По словам Сухомлина, на следующей сессии городского совета инвестор представит социальные программы и порядок трудоустройства с обязательной квотой для участников АТО/ООС, в том числе военных с инвалидностью.

Производство патронов не будет предусматривать их хранения в складских помещениях.